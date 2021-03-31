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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة» تستفسر من «المالية» عن موقف الضريبة العقارية للمصريين بالخارج

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:44 ص
اللواء مازن فهمي
اللواء مازن فهمي
وفاء علي
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تواصل اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، مع أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، بخصوص موقف الضرائب العقارية للمصريين بالخارج، وطرق تقديم الإقرارات خلال هذه الفترة، في ضوء ما ورد من استفسارات خلال الساعات الأخيرة للوزارة، بشأن تقديم الإقرارات الضريبية للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج.

من جهته، أوضح أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، أن آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبية العقارية للمصريين بالخارج هو اليوم الأربعاء 31 مارس لجميع العقارات المبنية، مضيفا أن المصريين بالخارج المتواجدين بمصر في هذه الفترة يمكنهم تقديم الإقرارات العقارية من خلال أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية.

وأضاف شلبي أن المصريين المتواجدين خارج مصر حاليا يمكنهم تقديم إقراراتهم عبر منصة «مصر الرقمية»، من خلال اختيار خدمة الضرائب العقارية، ثم الضغط على تقديم إقرار الوحدة السكنية، علمًا بأنّ المستندات المطلوبة مستند الملكية، وعقد الإيجار إن وجد، ثم الضغط على "ابدأ الخدمة" ليتطلب إدخال عنوان العقار على النحو التالي «المحافظة - المدينة - القريةالحي - الشارع - المجاورةالمنطقة - رقم العقار - رقم القطعة - رقم البلوك».

ويمكن الدخول على منصة «مصر الرقمية»، من خلال الرابط التالي: https:digital.gov.eg.

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