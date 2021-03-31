مدبولي يشكر العاملين في قناة السويس: بذلتم جهدًا عظيمًا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، استهله بتقديم خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين في هيئة قناة السويس؛ وذلك لما بذلوه من جهد عظيم في سبيل إنهاء أزمة سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في عرض مجرى القناة، وإعادة حركة الملاحة بها، لافتًا إلى أن هذا الجهد الكبير الذي أشاد به الرأي العام العالمي والمحلي تكلل بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على مؤازرة رجال الهيئة وتكريم أبنائها المجتهدين، والذين أسهموا في أن يظل اسم مصر مرفوعًا.وفي هذا الصدد، نوّه رئيس الوزراء إلى الرسائل شديدة الأهمية التي تضمنها حديث الرئيس، أمس، في المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عقده خلال تواجده بين رجال هيئة قناة السويس، مُثنيًا على فحوى هذه الرسائل القوية التي تناولت مختلف القضايا الداخلية والخارجية.