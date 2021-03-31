توقعات برج السرطان لشهر إبريل: عودة للعمل بقوة من جديد
الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:04 م
هويدا سعيدطباعة
تهتم البشرية منذ القدم بعالم الأبراج والتنجيم لكن قليل منا يعرفه، ولكل برج توقعاته الخاصة، ونرصد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل توقعات إبرايل، أو شهر الربيع لدى الروم عندما تكون الشمس في برج الحمل وتنتهي في بدايه برج الثور فلكيا تكون بدايه السنه الفلكيه الجديدة من الان تتفتح عقولنا وتتفتح علي الأفق ونزدهر مثل الظهور والكثير يلمع ويتصاعد نجمه للشهرة والإعجاب والتإلق مثل تفتح الظهور
توقعات برج السرطان مهنيًا
تعمل علي رجوع الدعم العائلي والمادي، تحمل طاقه إيجابيه، تعود بقوة للعمل، تكون حديث العائلة والأصدقاء عبر السوشيال.
توقعات برج السرطان عاطفيا
اجتماعات عاطفيه ولقاءات اجتماعيه، خروج وعزومات تدعمك، وعودة للشريك في منتصف الشهر.
توقعات برج السرطان صحيا
خفف من الأطعمة حتي لاتصاب بالمرض وتحتاج إلي عملية،أهتم بالصلاة، والتمارين أفضل من الجراحة.
توقعات برج السرطان مهنيًا
تعمل علي رجوع الدعم العائلي والمادي، تحمل طاقه إيجابيه، تعود بقوة للعمل، تكون حديث العائلة والأصدقاء عبر السوشيال.
توقعات برج السرطان عاطفيا
اجتماعات عاطفيه ولقاءات اجتماعيه، خروج وعزومات تدعمك، وعودة للشريك في منتصف الشهر.
توقعات برج السرطان صحيا
خفف من الأطعمة حتي لاتصاب بالمرض وتحتاج إلي عملية،أهتم بالصلاة، والتمارين أفضل من الجراحة.