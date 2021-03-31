مساعدات كورونا تتسبب في ارتفاع الديون الألمانية مجددًا

تسببت المساعدات الضخمة في أزمة جائحة كورونا في زيادة ديون ألمانيا خلال عام 2020 لأول مرة منذ سنوات.ووفقًا لحسابات البنك المركزي الألماني، ارتفع الدين القومي العام الماضي بمقدار 275 مليار يورو إلى 2.332 تريليون يورو.وارتفعت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج الاقتصادي الاسمي بمقدار 10.3 نقطة إلى 70%، حسبما أعلن البنك المركزي اليوم الأربعاء.وهذه هي أقوى زيادة في نسبة الديون خلال عام واحد منذ إعادة توحيد ألمانيا.وفي السابق، كانت نسبة ديون أكبر اقتصاد في أوروبا قد انخفضت على مدار سبع سنوات متتالية، وفي عام 2019 وصلت إلى 59.7%، لتتراجع نسبتها بذلك لأول مرة إلى أقل من 60% منذ عام 2002، وهي القيمة القصوى المتفق عليها في معاهدات ماستريخت الأوروبية.