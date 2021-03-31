وزير الأوقاف يعقد غدًا اجتماعًا بقيادات الوزارة بشأن الاستعداد لرمضان

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف غدًا الخميس، الساعة الثانية عشرة ظهرًا اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة بشأن الاستعداد لشهر رمضان وضوابط العمل بالمساجد في الشهر الفضيل، سائلا الله العلي العظيم أن يبلغنا رمضان بكل خير، وأن يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا قررت السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، مع الإلتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.