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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بحوث الصحراء يوقع بروتوكول تعاون لإثراء حياة البدو

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:59 ص
عبدالله زغلول
عبدالله زغلول
عبدالناصرمحمد
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وقع الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بروتوكولين تعاون بين المركز والاتحاد العام للقبائل المصرية والعربية، والاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبحضور الدكتور حسام شوقي نائب رئيس المركز للمشوعات والمشرف علي المحطات البحثية، والدكتورة داليا أبوزيد مدير مكتب التايكو، وممثلي الاتحادين، ومجموعة من الباحثين.

وقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء في تصريحات صحفية الأربعاء، إن البروتوكولين يهدفان إلى توسيع قاعدة التعاون وإثراء حياة بدو الصحراء في مختلف ربوع صحراء مصر بتخصصات تعتبر إضافة جديدة إلى التخصصات القائمة بكلتا الجهتين، موضحًا أن الدور العلمي والاجتماعي لمركز بحوث الصحراء يضع خدمة الحياة البدوية علي أولوية العمل بالتوزاي مع البحوث العلمية التي تخدم الدولة المصرية وسكان المناطق الصحراوية.

وأضاف «زغلول» أنه تم عقد هذا البروتوكول إدراكًا لأهمية البحث العلمى وتبادل الخبرات العلمية والتدريبية بين المؤسسات العلمية والصناعية ولأهمية مركز بحوث الصحراء كمؤسسة علمية مرموقة محليًا ودوليًا، موضحًا أن مركز بحوث الصحراء هو أول مركز بحثي تم إنشاؤه في مصر ويعتبر بيت الخبرة الأول فى الوطن العربى والشرق الوسط فى مجال استكشاف وتنمية المناطق الصحراوية.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أن بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها تستهدف تفعيل دور المحطات الإقليمية في خدمة بدو الصحراء من خلال تقديم نماذج تطبيقية للبحوث بما ينعكس علي توفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلي إظهار مميزات كل مكان في صحراء مصر المترامية الأطراف لجذب أشكال السياحة المختلفة والارتقاء بالاقتصاد القومي من خلال التوعية بالتراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة صحراوية أو مستصلحة، بالإضافة إلي التوعية بالاستخدام الآمن لمخزونات المياه الجوفية لضمان استدامتها.

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