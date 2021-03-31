تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس متهم 45 يومًا على ذمة القضية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا لاتهامهما بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة مواقع التواصل الاجتماعي.وأسندت النيابة للمتهمين وبينهم "أحمد م خ" في تلك القضية التي تحمل رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار وبيانات كاذبة.