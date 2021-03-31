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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مجلس الوزراء ينعى كمال الجنزوري ويقف دقيقة حدادًا على روحه

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:44 ص
كمال الجنزوري
كمال الجنزوري
محمد إبراهيم
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نعى مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص الحزن وعميق الأسى، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى صباح اليوم، ووقف المجلس دقيقة حدادًا على روح الفقيد الوطني العظيم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب المجلس عن تقدير مصر للدور الوطني الكبير الذي ساهم به الدكتور كمال الجنزوري خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة، من قيادة دفة الحكومة لفترتين دقيقتين من تاريخ الأمة المصرية، كما ثمنت الحكومة الإسهامات الجليلة التي بذلها الراحل العظيم في سبيل وطنه، حيث كان نموذجًا في البذل والعطاء، لم يتأخر يومًا عن نداء الوطن، ولم يبخل ساعة بعلمه أو جهده، وتفانى في تقديم خبراته الواسعة لا سيما في المجال الاقتصادي لمصلحة الوطن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "فقدنا اليوم قامة وطنية عظيمة، يشهد لها الجميع بالعلم والاجتهاد، والإخلاص والمثابرة، حيث كان الراحل الكريم دومًا مرجعًا اقتصاديًا مهمًا، وعلامة بارزة في الإدارة، وتحمل المسئولية".

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