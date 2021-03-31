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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عريضة أوروبية تطالب بوقف تمدد جماعات الإسلام السياسي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:37 ص
جماعات الإسلام السياسي
جماعات الإسلام السياسي
أمينة ذكى
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وقع عدد من خبراء مكافحة الإرهاب والتطرف على مستوى أوروبا على عريضة تطالب بوقف جماعات الإسلام السياسي في أوروبا لأنها تهدد الحرية والديموقراطية في أوروبا.

حيث جاءت العريضة تحت اسم "حرية أوروبا - أوقفوا الإسلام السياسي"، وفقا لما ذكرته مؤسسة الصحافة الإنسانية الألمانية، ووفقا للمؤسسة الألمانية فقد اتفق الموقعين على العريضة رغم اختلاف ميولهم السياسية على حماية أوروبا من مخاطر جماعات الإسلام السياسي ومن أوائل الموقعين على العريضة، مايكل شميدت سالومون الصحفي والاستاذ الجامعي الالماني، ومينا أحدي" ناشطة حقوقية نمساوية من أصل إيراني" والخبيرة الألمانية البارزة في التنظيمات الإرهابية "سوزان شروتر".

وجاء في العريضة أن المسئولين الأوروبيين لم يدركوا حتى الأن مخاطر جماعات الإسلام السياسي، معتبرين أن جماعات الإسلام السياسي، باتت تشكك في التنوير والديموقراطية الأوروبية.

وتابعت العريضة، أن المنتمين لجماعات الإسلام السياسي يعتنقون أفكار عنصرية وضد المرأة مستنكرة مشاركة هؤلاء الرجال في بناء المجتمعات الأوروبية الحرة.

وتابعت العريضة أن المتطرفين من جماعات الإسلام السياسي ينخرطون يوما بعد يوما في صلب المجتعمات الأوروبية فهم يتبعون ايدلوجية الانخراط والتسلل والعنف، بينما يظهرون للإعلام والأحزاب اليسارية السياسية بأنهم معتدلون ويدعون للإسلام المتعدل.

ولكن المراقبون اليقظون والمطلعون على ما يجري في المشهد السياسي يدركون جيدا مخاطر جماعات الإسلام السياسي.

ولكن ومنذ هجوم شارلي إبدو، والهجمات في نيس وفيينا، وقطع رأس صامويل باتي في فرنسا أدرك العديد من الأوروبيين مخاطر هذه الجماعات المتطرفة على بلدانهم.

وأضافت العريضة "من أجل حماية قيمنا الأوروبية للحرية، نحتاج إلى أشخاص يحاربون هذا الفكر المتطرف وتحديدا في أوروبا والمانيا.

ووفقا لمؤسسة الصحافة الإنسانية الألمانية فقد وقع على العريضة وطنيون من العلماء والمؤلفين والفنانين وخبراء التعليم الديمقراطيين، وبعضهم أعضاء نشيطون في حزب الخضر، والحزب الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الديمقراطي الحر، وكذلك حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

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