رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هنيدى وأحمد آدم وانتصار.. نجوم المسلسلات الإذاعية في رمضان 2021

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:36 ص
هنيدى وأحمد آدم
هنيدى وأحمد آدم
دعاء عبد المقصود
طباعة
يشهد موسم رمضان لهذا العام خوض عدد كبير من النجوم لتجربة المسلسلات الإذاعية، "الدستور" ترصد قائمة المسلسلات الإذاعية المقرر تقديمها عبر أثير الإذاعة خلال شهر رمضان.

يعتبر النجم محمد هنيدي أبرز المتعاقدين على المسلسلات الإذاعية هذا العام خاصة مع انشغال نجوم الصف الأول بأعمالهم الرمضانية على شاشة التليفزيون، حيث أوشك هنيدى على الانتهاء من تسجيل مسلسل "حزام ناشف" ويشاركه البطولة الفنانة منى عبدالغني، وتدور أحداثه حول رجل وامرأة بينهما مواقف ومشاكسات عديدة، فيما تضعهما الظروف في مكان واحد، وسط العديد من الحوارات الطريفة والشيقة، ومن المقرر بثه عبر "راديو وان".

فيما تخوض فرقة واما الغنائية في رمضان أولى تجاربها الإذاعية من إنتاج شركتي نجوم ريكوردز، وهاي واي بروكشن لـ ياسر خليل، ومن المقرر أن تدور حلقات المسلسل حول بعض الجرائم والأحداث المثيرة وبدأ أعضاء فرقة واما فى تسجيل حلقات المسلسل منذ 15 يوما، حيث انتهوا من تسجيل أكثر من 20 حلقة، ومن المقرر بث المسلسل عبر إذاعة إينرجى.

ويخوض الفنان أحمد آدم السباق الرمضانى من خلال المسلسل الإذاعي "خلى بالك" وتشاركه البطولة انتصار أحمد آدم وسليمان عيد، وهو مسلسل كوميدى يعتمد على كوميديا الموقف ومن المقرر بثه عبر راديو 9090 ويقوم حاليا أبطاله بتسجيل حلقاته فى أحد استديوهات مدينة الانتاج الاعلامى.

موضوعات متعلقة

أسرة «فتاة الساطور» تكشف حقيقة تقدم الجانى لخطبتها

السكة الحديد توضح طريقة حجز التذاكر عبر الهاتف (صور)

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل


الصور

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

image description

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تخفض عدد ساعات حضور الطلاب إلى 50% في رمضان

image description

إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط

image description

الواحد بـ400 جنيه.. أطفال يحولون كراسي قديمة إلى لوحات فنية

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الحكومة توضح حقيقة رابط «التعليم» بشأن مقترحات أولياء الأمور

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

«معاك» تنظم ورشة عمل مجانية للتأهيل ما قبل التعليم الأكاديمي

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

محمد عبلة يفتتح معرضه «النحت وسنينه» الجمعة

قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال بثقافة أسيوط

عرض 10 أفلام من إنتاج ورشة السينما المستقلة بمهرجان الأقصر

كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية