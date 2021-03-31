هنيدى وأحمد آدم وانتصار.. نجوم المسلسلات الإذاعية في رمضان 2021

يشهد موسم رمضان لهذا العام خوض عدد كبير من النجوم لتجربة المسلسلات الإذاعية، "الدستور" ترصد قائمة المسلسلات الإذاعية المقرر تقديمها عبر أثير الإذاعة خلال شهر رمضان.يعتبر النجم محمد هنيدي أبرز المتعاقدين على المسلسلات الإذاعية هذا العام خاصة مع انشغال نجوم الصف الأول بأعمالهم الرمضانية على شاشة التليفزيون، حيث أوشك هنيدى على الانتهاء من تسجيل مسلسل "حزام ناشف" ويشاركه البطولة الفنانة منى عبدالغني، وتدور أحداثه حول رجل وامرأة بينهما مواقف ومشاكسات عديدة، فيما تضعهما الظروف في مكان واحد، وسط العديد من الحوارات الطريفة والشيقة، ومن المقرر بثه عبر "راديو وان".فيما تخوض فرقة واما الغنائية في رمضان أولى تجاربها الإذاعية من إنتاج شركتي نجوم ريكوردز، وهاي واي بروكشن لـ ياسر خليل، ومن المقرر أن تدور حلقات المسلسل حول بعض الجرائم والأحداث المثيرة وبدأ أعضاء فرقة واما فى تسجيل حلقات المسلسل منذ 15 يوما، حيث انتهوا من تسجيل أكثر من 20 حلقة، ومن المقرر بث المسلسل عبر إذاعة إينرجى.ويخوض الفنان أحمد آدم السباق الرمضانى من خلال المسلسل الإذاعي "خلى بالك" وتشاركه البطولة انتصار أحمد آدم وسليمان عيد، وهو مسلسل كوميدى يعتمد على كوميديا الموقف ومن المقرر بثه عبر راديو 9090 ويقوم حاليا أبطاله بتسجيل حلقاته فى أحد استديوهات مدينة الانتاج الاعلامى.