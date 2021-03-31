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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1482 إصابة جديدة بكورونا فى ماليزيا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:40 ص
كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا
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سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأربعاء، 1482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله- في تصريح نقلته صحيفة "ملاي ميل" الماليزية- إن إجمالي العدد التراكمي للإصابات بالفيروس في ماليزيا وصل إلى 345 ألفا و500 حالة، بينهم 14 ألفا و199 حالة نشطة.

واعلن المسئول الماليزي، أن العدد الإجمالي للمتعافين تجاوز 329 ألفا و554 شخصا بينما بلغت حصيلة الوفيات 1265.

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