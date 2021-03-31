رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف لحضور احتفال الإفتاء برؤية هلال رمضان

أناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في حضور احتفال دار الإفتاء المصرية برؤية هلال شهر رمضان المبارك الأحد 11 أبريل 2021 م.وتوجه وزير الأوقاف بالدعاء: "نسأل الله العليَّ العظيم أن يبلغنا رمضان بكل خير، وأن يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا قررت السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية، مع الإلتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.