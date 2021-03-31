كاتب سعودي: 400 مليون عربي خلف مصر في أزمة سد النهضة

قال الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، إن مصر يقف خلفها كل العرب في أزمة سد النهضة.وكتب آل الشيخ في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الأربعاء: "مصر أيها الإثيوبيون ليست لوحدها بل وراءها أربعمائة مليون عربي قد يختلفون في الكثير من الأمور لكنهم يتفقون على أن مصر في قلوبهم".