الدبيبة: 80% من مؤسسات ليبيا توحدت فى أقل من شهر

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي، عبدالحميد الدبيبة، أن 80% من مؤسسات ليبيا توحدت في أقل من شهر.وقال "الدبيبة" في حوار مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، وأوردته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء، إن هدفنا الأساسي هو إعادة توحيد المؤسسات، الأمر الذي أُنجز بنسبة 80% في أقل من شهر، وإن من بين المؤسسات التي توحدت فعلا الحكومة والبرلمان والبنك المركزي، ووكالة الطاقة وكذلك الوزارات المختلفة.وأوضح رئيس الحكومة أن العمل جارٍ على إعداد الدستور الجديد ووضع قانون الانتخابات، وأن السلطة الجديدة في البلاد تعمل ما في وسعها لتسهيل المرحلة الانتقالية.وأشار "الدبيبة" إلى أن الجيش اتحد من خلال المحادثات التي جرت بوساطة الأمم المتحدة في جنيف، والتي سمحت بوقف إطلاق النار.