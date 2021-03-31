تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة، في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، على نحو جماعي، في ظل عمليات بيع مركزة على أغلبية أسهم السوق الكبرى والصغرى ومتوسطة القيمة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليار جنيه، ليصل إلى مستوي 652.492 مليار جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30"، والذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة1% ليصل إلى مستوي10621 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوب الأوزان"، والذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.88%، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متسواي الأوزان" الأوسع نطاقا، والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري "إيجي إكس 30" و"إيجي إكس 70"، بنسبة0.86%.