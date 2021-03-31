442 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الأربعاء- أن 1% فقط من الاختبارات التي تم إجراؤها والبالغ عددها 44 ألفا و746 اختبارا جاءت نتيجتها إيجابية.وأشارت إلى أنه من بين إجمالي حصيلة المصابين يوجد حاليا 396 في حالة خطرة و202 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بينما ظلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 6 آلاف و201 حالة.