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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال بثقافة أسيوط

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:03 م
ثقافة أسيوط
ثقافة أسيوط
جمال عاشور
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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، حيث عقد قصر ثقافة أسيوط محاضرة تثقيفية بعنوان "قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال" ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة أسيوط برئاسة الأديب على عبدالرازق الذي قدم اللقاء.

حاضر في الندوة الأديب أحمد محمد، والذي قدم رؤية جوهرية حول الموضوعات المهمة التي تناولها علم الجمال، وكان له أثره في فلسفة هذا العلم، بل تجاوز ذلك ليصل إلى الفنون الجميلة نفسها، وقد تزايد هذا الأثر في الآونة الأخيرة، حيث أوضح أن "الشكل والمضمون" هما قوام كل عمل فني جميل سواء أكان لوحة أم تمثالًا أم قصيدة.. فالعمل من الناحية المعنوية فكرة وعاطفة وإحساس، جسد في هذا المنظر أو ذلك التمثال أو القصيدة، فاللوحة والتمثال والقصيدة ما هي إلا المظهر الخارجي أو الشكل الذي من خلاله أمكننا أن نتعرف على تلك الأحاسيس والعواطف، وكلما كان العمل أكثر تعبيرًا وتجسيد لهذه الأحاسيس كلما كان العمل أكثر فنية وجمالًا.

أعد بيت ثقافة منفلوط محاضرة تثقيفية بعنوان "فضل الأم" حاضرها قناوي عباس، بدأت فعاليات بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء قطار الصعيد بسوهاج، ثم قدم عباس لمحات عن أهمية وفضل الأم، وهي الداعم الأول لأساس المجتمع، وتقديرًا لمكانة المرأة ثم تناول الحديث حول أهمية دور المرأة في المجتمع، وأقام نادى أدب قصر ثقافة أبوتيج اللقاء الأسبوعي برئاسة الشاعر محمد دسوقي، وبمشاركة متميزة لنخبة من كبار الشعراء منهم الشعراء محمد المجريسى عميد شعراء صعيد مصر، محمد على الأسيوطى، علاء عواد، عصام همام، ومجموعة من المواهب الأدبية الشابة، حيث تمت مناقشة أعمال الأعضاء وإلقاء الضوء على بعض القصائد للمواهب الأدبية الشابة.

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