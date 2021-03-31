الأمن الروسى يحبط مخطط سرقة 1.1 مليار روبل من أحد المصارف

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، باعتقال 9 أشخاص في إقليم "ستافروبول" جنوبي البلاد، بتهمة الضلوع في سرقة كمية ضخمة من الأموال بأجهزة الصراف الآلي.وذكر الجهاز- في بيان- أنه تمكن كذلك من منع سرقة 1.1 مليار روبل من حساب في أحد المصارف.وأضاف: "تم قمع نشاط عصابة إجرامية نفذ أعضاؤها سلسلة من سرقات الأموال من أجهزة الصراف الآلي التابعة لإحدى المؤسسات المصرفية في إقليم ستافروبول، وتم إنجاز التحقيق في القضية وإدانة المتهمين فيها".. مشيرا إلى أنه تم الحكم على زعيم العصابة بالسجن لمدة 16 عاما.ووفقا لمعطيات التحقيق، قام المجرمون في عام 2018، بالتسلل إلى شبكة كمبيوترات أحد المصارف، واختلسوا الأموال من أجهزة السحب الآلي، وفي مايو عام 2019، تمكن رجال الأمن من القبض على عناصر العصابة في 6 مناطق روسية، وخلال ذلك تمت مصادرة 12.5 مليون روبل نقدية، وكذلك 567 بطاقة مصرفية بلاستيكية تحمل في حساباتها أكثر من 450 مليون روبل.