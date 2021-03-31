بايدن سيقترح زيادة ضرائب الشركات من 21 إلى 28%
الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:41 ص
وكالاتطباعة
سيقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، رفع ضرائب الشركات من 21% الى 28% لتمويل خطته الطموحة للاستثمار في البنى التحتية.
وقال مسئول أمريكي كبير إن "الرئيس يقترح إصلاح الضريبة على الشركات بشكل كبير لكي تحفز خلق وظائف والاستثمار، وضمان أن الشركات الكبرى ستدفع حصتها العادلة" في ذلك.
وقال مسئول أمريكي كبير إن "الرئيس يقترح إصلاح الضريبة على الشركات بشكل كبير لكي تحفز خلق وظائف والاستثمار، وضمان أن الشركات الكبرى ستدفع حصتها العادلة" في ذلك.