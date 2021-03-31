بايدن سيقترح زيادة ضرائب الشركات من 21 إلى 28%

سيقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، رفع ضرائب الشركات من 21% الى 28% لتمويل خطته الطموحة للاستثمار في البنى التحتية.وقال مسئول أمريكي كبير إن "الرئيس يقترح إصلاح الضريبة على الشركات بشكل كبير لكي تحفز خلق وظائف والاستثمار، وضمان أن الشركات الكبرى ستدفع حصتها العادلة" في ذلك.