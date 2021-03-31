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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:46 ص
أمن المنافذ
أمن المنافذ
مريم جبل_ عمرو المزيدي
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نجح قطاع أمن المنافذ بوزراة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط 7 قضايا أبرزها "بضائع أجنبية الصنع- إكسسوار محمول".

وفي مجال تهريب النقد، أمكن ضبط قضية، وفي مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضيتين.

وأسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط 30 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1608 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 226 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ومواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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