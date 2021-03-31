القبض على إرهابيين اثنين فى كركوك العراقية

ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على إرهابيين اثنين في محافظة "كركوك" شمالي البلاد.وذكرت مديرية الاستخبارات- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء- أنه بعد جهود استثنائية ومعلومات دقيقة، تمكنت عناصر الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في مدينة كركوك.وأشارت إلى أن المتهمين اعترفا بالقيام بعدد من العمليات الإرهابية وتجهيز الإرهابيين بالدعم اللوجستي والأسلحة وتزويدهم بالمعلومات عن القوات الأمنية لتنفيذ عمليات إرهابية، لافتة إلى أنه تم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.