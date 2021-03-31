الكاظمي: زيارتي للسعودية هدفها توطيد العلاقات المتميزة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن زيارته للسعودية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين.جاء ذلك قبيل مغادرته بغداد متوجهًا إلى السعودية في زيارة رسمية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأربعاء.وأضاف الكاظمي أن الزيادة تهدف إلى إرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقًا من المشتركات التي تجمعنا.