‎الإمارات: تحقيق السلام في أفغانستان أمر أساسي لاستقرار المنطقة

أكدت دولة الإمارات أن تحقيق السلام والأمن في أفغانستان هو أمر أساسى لاستقرار المنطقة والعالم، ويمثل أولوية أساسية لسياسة دولة الإمارات التى تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال مشاركة دولة الإمارات برئاسة وزير الدولة الإماراتي أحمد بن علي محمد الصايغ، في أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمؤتمر قلب آسيا "عملية إسطنبول"، الذي عقد عبر تقنيه الاتصال المرئى، ويهدف إلى دعم الاستقرار وعمليه السلام والتنمية الاقتصادية فى أفغانستان.وجدد وزير الدولة الإماراتى تأكيد الإمارات على أهمية المشاركة المستمرة للمجتمع الدولي في معالجة الأوضاع المتأزمة في أفغانستان، لتقديم الدعم اللازم لإنجاح عملية السلام الأفغانية ولتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، مشيرًا إلى أن التسوية السياسية والتفاوض بين جميع شرائح المجتمع هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام فى أفغانستان.كما استعرض الجهود التي بذلتها دولة الإمارات على المستويين الثنائي والدولي من أجل تحسين حياة الشعب الأفغاني وتحقيق السلام والاستقرار في بلادهم، لافتًا إلى أن دولة الإمارات قدمت أكثر من 680 مليون دولار في إطار المساعدات التي خصصت لإعادة الإعمار ودعم الجهود الإنمائية والإنسانية في جميع أنحاء أفغانستان، فضلاً عن مشاريع دعم وتمكين المرأة.