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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«وول ستريت جورنال»: تعهد أمريكا بـ600 مليون دولار لإغاثة سوريا «تحول تاريخي»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:45 ص
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
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رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن تعهد الولايات المتحدة بتخصيص 600 مليون دولار، لإغاثة سوريا يمثل تحولا تاريخيا عن جهود إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لقطع المساعدات عن البلد الذي مزقته الصراعات.

وقالت الصحيفة الأمريكية - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء إن الكونجرس الأمريكي لطالما كان يعارض جهود ترامب في هذا الصدد،وأن الولايات المتحدة أعلنت تخصيص ما يقرب من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لسوريا بهدف مساعدة ملايين اللاجئين في البلدان المجاورة وكذلك السكان السوريين.

ووفقا للصحيفة، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد،عن المساعدة في مؤتمر للأمم المتحدة حول مستقبل سوريا،ووفقًا لبيانات المساعدات الخارجية الأمريكية، فعلى الرغم من معارضة ترامب للمساعدات الخارجية، ظلت مساعدة واشنطن لسوريا ثابتة من خلال إدارة ترامب، بل وارتفعت قليلًا خلال عام 2020 الماضي.

وأفادت وول ستريت جورنال بأن المساعدة الأمريكية جاءت بينما تعاني سوريا من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم مع مرور عامها العاشر،ويهدف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للمانحين الدوليين بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة، إلى جمع عشرة مليارات دولار، منها 4.2 مليار دولار للاستجابة الإنسانية في سوريا و5.8 مليار لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، وتستضيف الدول المجاورة لسوريا 80 بالمئة من اللاجئين السوريين.

ويشارك في المؤتمر، الذي تنظمه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، نحو 80 وفدًا من خمسين دولة فضلا عن منظّمات غير حكومية ومؤسّسات مالية دولية.

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