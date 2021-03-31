أستراليا: بدء تصنيع صواريخ موجهة لتعزيز قدراتنا الدفاعية

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن بلاده بدأت في تصنيع صواريخ موجهة لتعزيز قدراتها الدفاعية، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي، الأربعاء، أن: "بلادنا ستشارك إحدى الشركات المصنعة للأسلحة لتصنيع صواريخ ضمن خطة من شأنها أن تخلق آلاف الوظائف، فضلا عن فرص التصدير".. مشيرا إلى أنه سيتم إنفاق مليار دولار أسترالي "761 مليون دولار أمريكي" على الخطة ضمن استثمار ضخم مدته 10 سنوات في صناعة الدفاع.يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه أستراليا لتعزيز قدراتها الدفاعية وسط قلق متزايد في منطقة المحيط الهادئ بشأن تزايد القوة العسكرية للصين.وكانت وزيرة الدفاع الأسترالية، ليندا رينولدز، أعلنت في وقت سابق، أن بلادها ستعمل بالاشتراك مع الولايات المتحدة على تطوير صواريخ فرط صوتية لمواجهة الصين وروسيا اللتين تطوران أسلحة مماثلة.