رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:25 ص
تلقي طلبات التصالح
تلقي طلبات التصالح
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
تواصل المراكز التكنولوجية بجميع مراكز وأحياء محافظة أسيوط تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية اليوم الأربعاء 31 مارس مع انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء فى المراكز التكنولوجية فى المراكز والمدن والأحياء وهى المهلة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية. 

وقام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء ونوابهم بالمرور على المراكز التكنولوجية في آخر يوم لتلقي طلبات التصالح حسب المهلة التي حددتها الحكومة حتى 31 مارس الجاري حيث تابعوا أعمال تلقي واستلام طلبات التصالح في مخالفات البناء لتسهيل الاجراءات على المواطنين المتقدمين في إطار الدفع بجهود الحكومة لإستكمال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين وتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات في تلقي الطلبات. 

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد وجه ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التي أرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء. 

كما ناشد محافظ أسيوط المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتقديم الطلبات وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له قبل انتهاء مهلة فترة التصالح في مخالفات البناء اليوم الأربعاء 31 مارس، موجها رؤساء المراكز التكنولوجية بمساعدة المواطنين المخالفين وتقديم كافة التسهيلات لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي للدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة لتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المراكز والمدن، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى في المراكز التكنولوجية حفاظا على سلامة الجميع.‪

موضوعات متعلقة

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

الحكومة توضح حقيقة رابط «التعليم» بشأن مقترحات أولياء الأمور

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021


الصور

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

image description

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تخفض عدد ساعات حضور الطلاب إلى 50% في رمضان

image description

إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط

image description

الواحد بـ400 جنيه.. أطفال يحولون كراسي قديمة إلى لوحات فنية

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الحكومة توضح حقيقة رابط «التعليم» بشأن مقترحات أولياء الأمور

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

«معاك» تنظم ورشة عمل مجانية للتأهيل ما قبل التعليم الأكاديمي

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

محمد عبلة يفتتح معرضه «النحت وسنينه» الجمعة

قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال بثقافة أسيوط

عرض 10 أفلام من إنتاج ورشة السينما المستقلة بمهرجان الأقصر

كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية