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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الروسي يصادق على قانون يسمح لبوتين بالترشح مجددا للرئاسة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:25 ص
بوتين
بوتين
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وافق مجلس الاتحاد الروسي على القانون الذي يمنح الحق للرئيس الحالي فلاديمير بوتين، بالترشح مرة أخرى لمنصب رئيس الدولة.

وذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء أنه تمت صياغة بعض أحكام هذا القانون، على خلفية التعديلات التي تم إدخالها على الدستور قبل فترة.

وأشارت إلى أنه وفقا لإحدى هذه التعديلات، يتم تطبيق بند عدد الفترات الرئاسية بالنسبة لرئيس البلاد الحالي، بدون الأخذ بالاعتبار فتراته الرئاسية السابقة، وبهذا الشكل، سمح القانون للرئيس الحالي بالتنافس على منصب الرئاسة لفترتين أخريين.

وينص القانون على أنه يحق شغل منصب رئيس الدولة، للشخص حامل الجنسية الروسية والذي لا يقل عمره عن 35 عاما، ويجب أن يكون مقيما بشكل دائم في روسيا لمدة 25 عاما على الأقل، ولم يكن لديه سابقا ولا يحمل حاليا جنسية أجنبية أو تصريح إقامة في دولة أخرى، ولا ينطبق هذا الحكم على الروس "الذين كانوا في السابق يحملون جنسية الدولة التي تم قبولها في قوام روسيا الاتحادية".

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