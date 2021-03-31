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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتشال المسجل الصوتي لطائرة شركة «سريويجايا» الإندونيسية المنكوبة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:24 ص
جريدة الدستور
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تمكن غواصو البحرية الإندونيسية من انتشال المسجل الصوتي لقمرة القيادة للطائرة التي تحطمت في بحر جاوة في يناير الماضي، مما أسفر عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 62 شخصا، وذلك حسبما أفاد مسئولون اليوم الأربعاء.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي قوله " إن الغواصين استعادوا مسجل قمرة القيادة في حوالي الساعة الثامنة مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي للبلاد، بالقرب من مكان استعادة مسجل بيانات الرحلة، والذي عثر عليه بعد ثلاثة أيام من الحادث.

وما زالت محتويات المسجل غير متاحة، إلا أنه يمكن أن يساعد هذا الجهاز المحققين في تحديد سبب تحطم الطائرة - التي كانت من طراز "بوينج 737-500"، في المحيط - وسط هطول أمطار غزيرة بعد وقت قصير من إقلاعها من جاكرتا في 9 ينايرالماضي.

ومن المتوقع أن يخبر مسجل الصوت -إذا لم يكن تالفا - المحققين بما كان يقوم به الطيارون أو فشلوا في القيام به لاستعادة السيطرة على الطائرة أثناء رحلتها القصيرة غير المنتظمة.

وكانت فرق البحث قد انتشلت أجزاء من الطائرة - التابعة لشركة "سريويجايا" للطيران - وبقايا بشرية من منطقة تقع بين جزيرتي "لانكانج" و"لاكي" في سلسلة جزر الألف شمال جاكرتا.

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