القبض على 29 تاجر مخدرات وسلاح في كرداسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 29 متهما بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة في منطقة كرداسة.تم رصد نشاط مجموعة من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة المشهور عنهم الاتجار فـى المواد المخدرة والأسلحة النارية وإدارة وكرين لبيع لمخدر الهيروين مُتخذين من الأراضى الزراعية المتاخمة لمحورى 26 يوليو والضبعة بدائرة المركز، وكذا الأراضي الزراعية المتاخمة لدائرة مركز شرطة أوسيم، أوكارًا لممارسة نشاطهم الإجرامي مُستغلين الطبيعة الجغرافية للمكان لكشف القوات حال مداهمتهم والهروب متسترين في تلك الأراضي.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف تلك العناصر بعدة حملات برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حيت تم تمشيط تلك المناطق وغلق جميع الطرق والمنافذ التى يسلكها العناصر الإجرامية، كما تم إزالة الأماكن التى يتخذونها لرصد القوات مما أدى إلى توقف ذلك النشاط الآثم فضلًا عن وضع خدمات نظامية وسرية بالطرق المؤدية إلى المبيعين.أسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 26 قضية بـ 29 متهمًا بينهم مسجلين خطر وآخرين مطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام جنايات "سلاح، مخدرات" وبحوزتهم "10 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، 6 فرد محلى، 721 طلقة مختلفة الأعيرة، 5٫54 كيلو جرام هيروين، 25٫180 كيلو جرام حشيش، كمية من مخدر الشابو، عدد من الأقراص المخدرة".وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والعمل على مكافحة البؤر الإجرامية والقضاء عليها.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.