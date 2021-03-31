التأمينات: 35 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات و4 دفعات للعلاوات الخمسة

قال اللواء جمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن تكلفة زيادة المعاشات وقيمة 4 دفعات للعلاوات الخمسة منذ يوليو الماضي وحتى أبريل 2021 بلغت 35 مليار جنيه، مقسمة إلى 7 مليارات قيمة الزيادة السنوية وفقًا لقانون التأمينات الجديد والذى تم تطبيقه يوليو الماضي، بالإضافة إلى 5 سنوات متجمد للعلاوات بقيمة 28 مليار جنيه.وأضاف رئيس الهيئة للدستور أن عدد المستفيدين من قيمة العلاوات 2.4 مليون شخص، فيما يصل عدد المستفيدين من المعاشات 10.5 مليون شخص، موضحًا أن بداية صرف الدفعة الأخيرة من العلاوات وصرف معاشات أبريل الجاري الذى يبلغ قيمتها 18 مليار جنيه سيبدأ غدًا الخميس.وأشار إلى أن الهيئة مستمرة فى العمل بنظام تقسيم عمليات الصرف الي ثلاث شرائح لتجنب التزاحم وخطورة الإصابة بعدوى كورونا على أن يتم الصرف للشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارًا من صباح غد الخميس الموافق الأول من أبريل 2021 على أن يتم الصرف لباقي الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة مع إتاحة إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات التأمينية، بالإضافة إلى قيمة العلاوات المستحقة من اليوم الأول من الشهر دون الانتظار لشريحة الاستحقاق.