وزير خارجية لبنان يؤكد متانة العلاقات بين بلاده والصين

أكد وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بلاده والصين، معربًا عن تطلعه لأن تحظى بلاده بعناية الصين اقتصاديًا وسياسيًا وفي المحافل الدولية.وأشار الوزير وهبة - خلال استقباله سفير الصين وانج كيجيان، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان - إلى أهمية الدعم الصيني لبلاده في إطار الحرص على تهدئة الأوضاع في منطقة الجنوب اللبناني، والحفاظ على دور قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) ونجاح مهامها في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2006).