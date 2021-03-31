تجديد حبس الصياد و3 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس حسام الصياد و3 آخرين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر أخبار كاذبة.ووجّهت النيابة للمتهمين على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، اتهامات مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين بالقضية بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطها فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف لزعزعة الأمن القومى للبلاد.