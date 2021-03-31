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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«سياحة النواب»: إنشاء صندوق السياحة يهدف لدعم وتمويل الأنشطة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:20 ص
النائبة نورا على
النائبة نورا على
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن الهدف من مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار الذى نحن بصدد مناقشته الآن هو دعم وتعزيز وتنمية وترويج وتنشيط للسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية المتنوعة بحملات دعائية دولية بتخصيص ما لا يقل عن 50% من ميزانية صندوق السياحة والآثار المزمع إنشاؤه بمشروع القانون المعروض، مضيفة أن مشروع القانون المعروض يحقق الأهداف المرجوة منه في إطار تنظيمى وقواعد قانونية حاكمة لدعم أنشطة الوزارة.

وأضافت النائبة نورا على أن مشروع القانون تتجلى أهدافه أيضًا في دمج الصناديق الثلاثة ( صندوق تمويل إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة ) في صندوق واحد تحت مسمى صندوق السياحة والآثار

وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن الصندوق يهدف إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.

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