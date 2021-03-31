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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر عشري ينتهي من فيلم «تعالوا مصر» بطولة خالد النبوي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:19 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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انتهى المخرج تامر عشري من تصوير ومونتاج الفيلم الترويجي عن الحضارة المصرية بعنوان "تعالوا مصر" بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

ووقع اختيار الوزارة والشركة المنتجة على المخرج تامر عشري لإخراج هذا الفيلم والذي يسلط الضوء عن الجهود التي بذلت لترميم وتطوير بعض المواقع الأثرية وافتتاح متاحف أثرية جديدة في محافظات مختلفة من بينها المتحف المصري الجديد ومتحف الحضارة المصرية بالفسطاط خلال السنوات القليلة الماضية.

وأعرب المخرج تامر عشري عن سعادته بالتجربة وبالمجهود الذي بذل من القائمين على العمل وباختياره لتوثيق هذه الإنجازات الآثرية التي تمت خلال السنوات الماضية، التصوير تم في ما يقرب من 10 مواقع أثرية هامة بمصر منهم سقارة وهرم زوسر وقصر البارون والجامع الأزهر ومقبرة كوك الشقافة وغيرهم وإستغرق التصوير 8 أيام والمونتاج شهرين.

يقوم ببطولة الفيلم الفنان خالد النبوي، والموسيقى التصويرية لهشام خرما وينتظر عرضه السبت المقبل 3 أبريل تزامنًا مع الحدث العالمي "الرحلة الذهبية"، لنقل المومياوات الملكية من مكان تواجدها بالمتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة والذي سيتم إفتتاحه في نفس اليوم ويشهد الموكب التاريخي نقل 22 مومياء ملكية من ملوك وملكات الحضارة الفرعونية الحديثة، منها 18 ملكًا و4 ملكات وسيتم بث الحدث مباشر على الهواء عالميًا.

يذكر أن من أهم أعمال المخرج تامر عشري مسلسل لعبة النسيان كمخرج للوحدة الثانية وفيلم فوتوكوبي الذي حاز على عدة جوائز سينمائية هامة والفيلم القصير ما تعلاش عن الحاجب، بالإضافة إلى إخراجه العديد من اعلانات الحملات التوعوية التي تقيمها الأمم المتحدة ومنظمة العمل وغيرها من المنظمات الغير هادفه للربح.

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