رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البطوطي: سيناريوهان يرسمان مستقبل السياحة في ظل كورونا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:18 ص
سعيد البطوطي
سعيد البطوطي
فاتن غلاب
طباعة
قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنطمة السياحة العالمية، إن المنظمة تتوقع أن تكون الأشهر القليلة الأولى من عام 2021 مليئة بالتحديات بالنسبة للسياحة العالمية، مع إغلاق حوالي 32% من جميع الوجهات السياحية على مستوى العالم تماما أمام السائحين الدوليين في بداية فبراير الماضي.

وأضاف البطوطي، في تصريحات صحفية، أن ذلك جاء استنادا إلى الاتجاهات الحالية، تتوقع المنظمة أن ينخفض عدد السائحين الدوليين الوافدين بنحو 85% في الربع الأول من العام الحالي 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وهذا من شأنه أن يمثل خسارة بنحو 260 مليون سائح دولي مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.
 
وأشار إلى أن منظمة السياحة العالمية سبقت وحددت سيناريوهيين لعام 2021، والتي تأخذ بعين الاعتبار لحدوث انتعاش محتمل في السفر الدولي في النصف الثاني من العام، وتستند هذه إلى عدد من العوامل، أبرزها الرفع الكبير لقيود السفر، ونجاح برامج التطعيم أو إدخال بروتوكولات منسقة مثل الشهادة الخضراء الرقمية التي خططت لها المفوضية الأوروبية.
 
السيناريو الأول يشير إلى بداية الانتعاش في شهر يوليو القادم، ما سيؤدي إلى زيادة بنسبة 65% في أعداد السائحين الدوليين لعام 2021 مقارنة بأدنى مستوياتها التاريخية لعام 2020، وفي هذه الحالة سيظل عدد السائحين الدوليين أقل بنسبة 55% عن المستويات المسجلة في عام 2019.
 
السيناريو الثاني يفترض حدوث انتعاش محتمل اعتبارا من شهر سبتمبر القادم، مما سوف يؤدي إلى زيادة بنسبة 30% في أعداد السائحين الدوليين مقارنة بالعام الماضي، ومع ذلك ستكون تلك الأعداد أقل بنسبة 67% عن مستويات عام 2019.
 

موضوعات متعلقة

«الدستور» داخل مسرح جريمة قتل سيدة بورسعيد على يد طليقها

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 31-3-2021

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي


الصور

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

image description

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تخفض عدد ساعات حضور الطلاب إلى 50% في رمضان

image description

إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط

image description

الواحد بـ400 جنيه.. أطفال يحولون كراسي قديمة إلى لوحات فنية

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الحكومة توضح حقيقة رابط «التعليم» بشأن مقترحات أولياء الأمور

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

«معاك» تنظم ورشة عمل مجانية للتأهيل ما قبل التعليم الأكاديمي

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

محمد عبلة يفتتح معرضه «النحت وسنينه» الجمعة

قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال بثقافة أسيوط

عرض 10 أفلام من إنتاج ورشة السينما المستقلة بمهرجان الأقصر

كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية