البطوطي: سيناريوهان يرسمان مستقبل السياحة في ظل كورونا

قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنطمة السياحة العالمية، إن المنظمة تتوقع أن تكون الأشهر القليلة الأولى من عام 2021 مليئة بالتحديات بالنسبة للسياحة العالمية، مع إغلاق حوالي 32% من جميع الوجهات السياحية على مستوى العالم تماما أمام السائحين الدوليين في بداية فبراير الماضي.وأضاف البطوطي، في تصريحات صحفية، أن ذلك جاء استنادا إلى الاتجاهات الحالية، تتوقع المنظمة أن ينخفض عدد السائحين الدوليين الوافدين بنحو 85% في الربع الأول من العام الحالي 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وهذا من شأنه أن يمثل خسارة بنحو 260 مليون سائح دولي مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.وأشار إلى أن منظمة السياحة العالمية سبقت وحددت سيناريوهيين لعام 2021، والتي تأخذ بعين الاعتبار لحدوث انتعاش محتمل في السفر الدولي في النصف الثاني من العام، وتستند هذه إلى عدد من العوامل، أبرزها الرفع الكبير لقيود السفر، ونجاح برامج التطعيم أو إدخال بروتوكولات منسقة مثل الشهادة الخضراء الرقمية التي خططت لها المفوضية الأوروبية.السيناريو الأول يشير إلى بداية الانتعاش في شهر يوليو القادم، ما سيؤدي إلى زيادة بنسبة 65% في أعداد السائحين الدوليين لعام 2021 مقارنة بأدنى مستوياتها التاريخية لعام 2020، وفي هذه الحالة سيظل عدد السائحين الدوليين أقل بنسبة 55% عن المستويات المسجلة في عام 2019.السيناريو الثاني يفترض حدوث انتعاش محتمل اعتبارا من شهر سبتمبر القادم، مما سوف يؤدي إلى زيادة بنسبة 30% في أعداد السائحين الدوليين مقارنة بالعام الماضي، ومع ذلك ستكون تلك الأعداد أقل بنسبة 67% عن مستويات عام 2019.