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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة توضح حقيقة رابط «التعليم» بشأن مقترحات أولياء الأمور

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:28 ص
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي كرابط تابع لوزارة التربية والتعليم يزعم استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية.

وقال المركز، في بيان له، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرابط المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية، وأن الرابط مزيف وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أن أي مقترحات أو استفسارات من أولياء الأمور يتم استقبالها عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة، مُحذرةً أولياء الأمور من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الروابط.

وتتمثل قنوات الاتصال الرسمية التي خصصتها الوزارة للتواصل مع أولياء الأمور في الآتي: "هاتف ديوان عام الوزارة على رقم 27946145- فاكس ديوان عام الوزارة رقم 27963734"
- البريد الإلكتروني [email protected] الموقع الإلكتروني: http:tawasol.emis.gov.eg- الصفحة الرسمية للوزارة على موقع الفيس بوك https:www.facebook.comegypt.moe- الواتس آب على رقم 01207000082- بوابة الشكاوى الحكومية، حيث يتم تقديم الشكوى بعد تسجيل البيانات عبر بوابة الشكاوى http:www.shakwa.eg- أو تقديم المقترحات أو الطلبات باليد في مقر الوزارة.

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