البابا تواضروس يشارك بسلسلة عظات «رحلة الصوم»

يشارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في سلسلة عظات "رحلة الصوم"، والتي أطلقها المركز الإعلامي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية القس موسى إبراهيم.وجاءت الحلقة الأحدث من سلسلة "رحلة الصوم" عن أسبوع الابن الضال بالصوم الكبير المقدس، وذلك ضمن التأملات الأسبوعية خلال فترة الصوم.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل حتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.