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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:25 ص
حملات مستمرة للنظافة
حملات مستمرة للنظافة والتجميل
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملات مستمرة للنظافة ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والميادين بمختلف قرى ومراكز المحافظة ومنع تراكمات القمامة، في إطار اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وتفعيلًا لخطط النظافة بالمحافظة والتخلص من المخلفات.

حيث نظمت الأجهزة التنفيذية بحي غرب مدينة أسيوط، برئاسة محمد بشير رئيس الحي، حملة مكبرة للنظافة ورفع الأتربة بشوارع سعد زغلول ومدرسة صلاح سالم بالبيسرى وشارع ثابت وخورشيد والصاغة القديمة وزين الدين الشريف وكوبرى فيصل وكوبرى الهلالي من ناحية حي غرب، كما تم توزيع عدد من صناديق القمامة بعدد من الشوارع، وذلك لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين، وتم توعية المواطنين بعدم إلقاء أكياس القمامة من سيارتهم في الشوارع العامة حفاظًا على الشكل العام ونظافة الشوارع منعًا لانتشار الأمراض.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز القوصية برئاسة هويدا شافعي رئيس المركز، حملة مكبرة باستخدام معدات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين لرفع وتحسين مستوى النظافة ورفع كافة المخلفات بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية باستخدام معدات الكنس وشفط الأتربة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز بمشاركة مصطفى عرابي نائب رئيس المركز، وأعضاء قسم المتابعة والنظافة بشوارع المدينة، فضلا عن استمرار أعمال الرش والتطهير واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل الوحدات المحلية القروية وخارجها بما يحقق أكبر قدر من الوقاية من انتشار فيرس كورونا.

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