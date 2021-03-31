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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التنظيم والإدارة: قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظيا للعاملين بالدولة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:11 ص
التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
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قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن حدوث الجائحة الإنسانية "كوفيد 19" تزامن مع استعداد الحكومة المصرية للإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة حيث مدينة ذكية والتعامل الحكومي اللاورقي، وأدت الجائحة إلى الإسراع في العديد من المشروعات القائمة.

وأضاف أن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2018 بتحويل إدارات شئون الأفراد وشؤون العاملين إلى إدارات الموارد البشرية، كما قام الجهاز بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتطوير تطبيق إلكتروني لنقل ملفات الموظفين من الملفات الورقية إلى ملفات إلكترونية بحيث يصبح لكل موظف E-Profile.

وأوضح، خلال فعاليات منتدى الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي عقدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، أنه لضمان استدامة المنظومة يتم تدريب موظفي إدارات الموارد البشرية في كافة الجهات الحكومية عليها وتم تسليمهم أجهزة لاب توب وسكانرز وAPN للربط الشبكي المؤمن وبالتالي أصبح لدى مصر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظيُا لكافة العاملين بالدولة، كما تم إنشاء إدارة للتواصل الرقمي المؤسسي بالجهاز من أجل المتابعة المستمرة والدعم الفني للوزارة والجهات الحكومية المختلفة، كما سيتم ربط هذه القاعدة بقواعد بيانات أخرى مثل الدفع الالكتروني وكذلك التأمينات والمعاشات، إلى جانب إطلاق الجهاز لبوابة الوظائف الحكومية بحيث يتم الإعلان عن كافة الوظائف على البوابة بحيث تكون متاحة مجانا لأكبر عدد من الناس وذلك تحقيقا لتكافؤ الفرص.

وفي إطار سعي الحكومة المصرية إلى إيجاد آلية عادلة ونزيهة ومميكنة لتقييم المتقدمين لشغل وظائف عامة أو تقييم الاحتياجات التدريبية أو الترقي، أشار الدكتور صالح الشيخ إلى قيام الجهاز بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات الإلكتروني وهو عبارة عن آلية منضبطة لقياس القدرات ولضمان اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف العامة، وهي منظومة مميكنة تماما لا يوجد بها أي تدخل بشري، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم استخدام هذه المنظومة في تحديد الاحتياجات التدريبية للمنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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