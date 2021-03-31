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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يصعد لمستويات مرتفعة جديدة وسط رهان على تعاف أمريكى

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:22 ص
الدولار
الدولار
وكالات
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سجل الدولار ذروة عام جديدة مقابل الين وأعلى مستوى في عدة أشهر أمام منافسين آخرين اليوم
الأربعاء، إذ يراهن مستثمرون على أن حزمة التحفيز المالي الضخمة وحملة التطعيم الموسعة ستساعدان الولايات المتحدة علي قيادة التعافي من الجائحة عالميا.

ومن المقرر أن يضع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، الخطوط الرئيسية لخططه لتمويل خطة بنية تحتية بتكلفة بين ثلاثة وأربعة تريليونات دولار بعدما صرح، في وقت سابق، من الأسبوع بأن 90 بالمئة من البالغين الأمريكيين سيمكنهم الحصول على تطعيم بحلول 19 أبريل.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 93.439، وهو أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر، وصعد من قرب 90.0 في بداية مارس في سبيله لتسجيل أفضل أداء شهري منذ 2016.

وسجلت العملة الأمريكية ذروة جديدة لعام مقابل العملة اليابانية عند 110.97 ين وبلغت أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا مقابل العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1705 دولار مقابل اليورو، ولكنه تخلى عن بعض هذه المكاسب في التعاملات المبكرة في لندن.

كما لقيت العملة الأمريكية دعما مع صعود عائدات السندات الأمريكية التي جعلت العملة أكثر جاذبية كاستثمار.

وقفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في عام عند 1.776 بالمئة، أمس الثلاثاء.

وصعد الدولار الأسترالي إلى 0.76085 دولار أمريكي متماسكا بعد نزوله إلى 0.7564 دولار الأسبوع الماضي، وهو أقل مستوى هذا العام.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.76085 دولار أمريكي، ليتماسك بعد انخفاضه إلى 0.7564 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى مسجل له هذا العام.

وجرى تداول اليوان الصيني حول 6.57 مقابل الدولار في السوق الخارجية، وكان قد سجل يومي الإثنين والثلاثاء أقل مستوى منذ نوفمبر عند 6.5838 مقابل الدولار.

وتجاوزت بتكوين لفترة وجيزة 59 ألف دولار، في محاولة للاقتراب من الذروة القياسية البالغة 61 ألفا و781.83 دولار التي بلغتها في وقت سابق من الشهر الجاري.

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