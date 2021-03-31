رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة العالمية» تكشف تراجعا كبيرا بحركة القطاع يناير الماضي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:10 ص
السياحة العالمية
السياحة العالمية
فاتن غلاب
طباعة
أظهرت أحدث البيانات التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية، انخفاضا في حركة السياحة الدولية بلغت نسبته 87% في شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020، قبل بدء الإغلاقات، مع استمر الأثر المدمر لوباء كورونا.
 
ودعت منظمة السياحة العالمية إلى تنسيق أقوى بشأن بروتوكولات السفر بين الدول لضمان إعادة التشغيل الآمن للسياحة وتجنب عام آخر من الخسائر الهائلة للقطاع.
 
وتعاني حركة السياحة العالمية من مزيد من الانتكاسات في بداية العام الحالي، حيث شددت الدول مجددا قيود السفر استجابة لتفشي الفيروس الجديد والموجة الثالثة، وفقا لأحدث البيانات التي وصلت للمنظمة، واستمرت جميع مناطق العالم في مواجهة انخفاضات كبيرة في عدد السائحين الوافدين في الشهر الأول من العام، وأدت الاختبارات الإلزامية والحجر الصحي وفي بعض الحالات الإغلاق الكامل للحدود إلى إعاقة استئناف حركة السفر الدولي، إضافة إلى أن سرعة نشر التطعيمات وتوزيعها أبطأ مما كان متوقعا مما أدى إلى مزيد من التأخير في استئناف حركة السياحة الدولية.
 
وخلال شهر يناير الماضي، سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل تراجع على مستوى العالم والذي وصلت نسبته إلى 96%، حيث أن تلك المنطقة ما يزال بها أعلى مستوى من قيود السفر على مستوى العالم، كما شهدت كل من منطقة أوروبا وإفريقيا نسب انخفاض مماثلة في أعداد السائحين الوافدين بلغت 85%، بينما سجلت منطقة الشرق الأوسط انخفاضا بنسبة 84%، ومنطقة الأمريكتين انخفاضا 77%.
 

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

«الدستور» داخل مسرح جريمة قتل سيدة بورسعيد على يد طليقها

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة


الصور

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

image description

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تخفض عدد ساعات حضور الطلاب إلى 50% في رمضان

image description

إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط

image description

الواحد بـ400 جنيه.. أطفال يحولون كراسي قديمة إلى لوحات فنية

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الحكومة توضح حقيقة رابط «التعليم» بشأن مقترحات أولياء الأمور

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

«معاك» تنظم ورشة عمل مجانية للتأهيل ما قبل التعليم الأكاديمي

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

محمد عبلة يفتتح معرضه «النحت وسنينه» الجمعة

قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال بثقافة أسيوط

عرض 10 أفلام من إنتاج ورشة السينما المستقلة بمهرجان الأقصر

كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية