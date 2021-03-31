«السياحة العالمية» تكشف تراجعا كبيرا بحركة القطاع يناير الماضي

أظهرت أحدث البيانات التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية، انخفاضا في حركة السياحة الدولية بلغت نسبته 87% في شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020، قبل بدء الإغلاقات، مع استمر الأثر المدمر لوباء كورونا.



ودعت منظمة السياحة العالمية إلى تنسيق أقوى بشأن بروتوكولات السفر بين الدول لضمان إعادة التشغيل الآمن للسياحة وتجنب عام آخر من الخسائر الهائلة للقطاع.



وتعاني حركة السياحة العالمية من مزيد من الانتكاسات في بداية العام الحالي، حيث شددت الدول مجددا قيود السفر استجابة لتفشي الفيروس الجديد والموجة الثالثة، وفقا لأحدث البيانات التي وصلت للمنظمة، واستمرت جميع مناطق العالم في مواجهة انخفاضات كبيرة في عدد السائحين الوافدين في الشهر الأول من العام، وأدت الاختبارات الإلزامية والحجر الصحي وفي بعض الحالات الإغلاق الكامل للحدود إلى إعاقة استئناف حركة السفر الدولي، إضافة إلى أن سرعة نشر التطعيمات وتوزيعها أبطأ مما كان متوقعا مما أدى إلى مزيد من التأخير في استئناف حركة السياحة الدولية.



وخلال شهر يناير الماضي، سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل تراجع على مستوى العالم والذي وصلت نسبته إلى 96%، حيث أن تلك المنطقة ما يزال بها أعلى مستوى من قيود السفر على مستوى العالم، كما شهدت كل من منطقة أوروبا وإفريقيا نسب انخفاض مماثلة في أعداد السائحين الوافدين بلغت 85%، بينما سجلت منطقة الشرق الأوسط انخفاضا بنسبة 84%، ومنطقة الأمريكتين انخفاضا 77%.



