رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد غلق المحلات في رمضان 2021 والمطاعم والكافيهات والورش

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:32 م
غلق المحلات
غلق المحلات
نعمات مدحت
طباعة
عقدت اللجنة العليا لأزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس الثلاثاء، لمتابعة سير العمل، إضافة إلى تحديد مواعيد غلق المحلات في رمضان، وبعد الاجتماع تصدر موعد غلق المحلات في رمضان، محركات البحث خلال هذه الساعات من جانب المواطنين وأصحاب الحرف والمهن.

"الدستور" ترصد خلال هذه السطور موعد غلق المحلات والمطاعم والورش في شهر رمضان المبارك.

موعد غلق المحلات في رمضان 2021

أكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجدة، أن المحال والمطاعم، سيبدأ من يوم السبت الموافق 17 أبريل المقبل، 5 رمضان المبارك، حتى يوم 30 سبتمبر المقبل 2021، حيث قررت اللجنة أن مواعيد فتح جميع المحال التجارية والمولات التجارية، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً في الصيف ، بينما تغلق في العاشرة مساءً في فصل الشتاء ، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفاً، والساعة الحادية عشر مساءً شتاءً.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات في رمضان 2021

من المقرر أن يكون موعد غلق وفتح المطاعم والكافيهات والبازارات في الصيف، موعد الفتح من الساعة الخامسة صباحًا حتى الواحدة صباحاً، وأما الشتاء من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشر مساء، على أن تكون مواعيد غلق المطاعم الكافيهات أيام الخميس والجمعة والإجازات وفى الأعياد الرسمية أيضًا الواحدة صباحًا شتاءًا.

مواعيد غلق الورش ومحلات الأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية

وتفتح الورش والمحلات والأعمال الحرفية التي توجد في المناطق السكنية في الصيف من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء، وأما في فصل الشتاء تفتح من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق في تمام السادسة مساء، على أن  تستثنى الورش الموجودة على الطريق وكذلك الورش المرتبطة بتقديم الخدمات العاجلة للمواطنين من قرار غلق الورش، وأما محلات خدمة التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل تعمل على مدار الـ 24 ساعة في فصلى الصيف والشتاء دون استثناء.

مواعيد غلق محلات السوبر ماركت والبقالة والمخابز والأفران والصيدليات

وبعد توضيح موعد غلق المحلات في رمضان 2021، تعمل المخابز والأفران على مدار اليوم حيث تستثني محلات السوبر ماركت والبقالة والمخابز والأفران والصيدليات من قرارات مواعيد الغلق التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجدة التي عقدت أمس الثلاثاء الموافق 30 مارس الجاري لتحديد المواعيد الجديدة للمحال التجارية في رمضان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 31-3-2021


الصور

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

image description

ضمن حملة «أتحضر للأخضر».. حملات نظافة وتوعية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

image description

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تخفض عدد ساعات حضور الطلاب إلى 50% في رمضان

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الرئيس السيسى ينعى كمال الجنزورى: «رجل دولة من طراز فريد»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

مريم معتز: لوحة «سنوات الغفلة» تجسد مرحلة صعبة في حياتي

محمد عبلة يفتتح معرضه «النحت وسنينه» الجمعة

قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال بثقافة أسيوط

دار العين تطرح «الحزب السياسي» لفاروق القاضي