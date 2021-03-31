موعد غلق المحلات في رمضان 2021 والمطاعم والكافيهات والورش

عقدت اللجنة العليا لأزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس الثلاثاء، لمتابعة سير العمل، إضافة إلى تحديد مواعيد غلق المحلات في رمضان، وبعد الاجتماع تصدر موعد غلق المحلات في رمضان، محركات البحث خلال هذه الساعات من جانب المواطنين وأصحاب الحرف والمهن.





الدستور " ترصد خلال هذه السطور موعد غلق المحلات والمطاعم والورش في شهر رمضان المبارك.

موعد غلق المحلات في رمضان 2021

أكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجدة، أن المحال والمطاعم، سيبدأ من يوم السبت الموافق 17 أبريل المقبل، 5 رمضان المبارك، حتى يوم 30 سبتمبر المقبل 2021، حيث قررت اللجنة أن مواعيد فتح جميع المحال التجارية والمولات التجارية، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً في الصيف ، بينما تغلق في العاشرة مساءً في فصل الشتاء ، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفاً، والساعة الحادية عشر مساءً شتاءً.





مواعيد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات في رمضان 2021

من المقرر أن يكون موعد غلق وفتح المطاعم والكافيهات والبازارات في الصيف، موعد الفتح من الساعة الخامسة صباحًا حتى الواحدة صباحاً، وأما الشتاء من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشر مساء، على أن تكون مواعيد غلق المطاعم الكافيهات أيام الخميس والجمعة والإجازات وفى الأعياد الرسمية أيضًا الواحدة صباحًا شتاءًا.

مواعيد غلق الورش ومحلات الأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية

وتفتح الورش والمحلات والأعمال الحرفية التي توجد في المناطق السكنية في الصيف من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء، وأما في فصل الشتاء تفتح من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق في تمام السادسة مساء، على أن تستثنى الورش الموجودة على الطريق وكذلك الورش المرتبطة بتقديم الخدمات العاجلة للمواطنين من قرار غلق الورش، وأما محلات خدمة التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل تعمل على مدار الـ 24 ساعة في فصلى الصيف والشتاء دون استثناء.





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مواعيد غلق محلات السوبر ماركت والبقالة والمخابز والأفران والصيدليات

وبعد توضيح موعد غلق المحلات في رمضان 2021، تعمل المخابز والأفران على مدار اليوم حيث تستثني محلات السوبر ماركت والبقالة والمخابز والأفران والصيدليات من قرارات مواعيد الغلق التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجدة التي عقدت أمس الثلاثاء الموافق 30 مارس الجاري لتحديد المواعيد الجديدة للمحال التجارية في رمضان.