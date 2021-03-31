جامعة أسيوط تخفض عدد ساعات حضور الطلاب إلى 50% في رمضان

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، قرار مجلس الجامعة بتخفيض عدد ساعات الحضور للطلاب بمختلف الكليات خلال شهر رمضان إلى 50% والاعتماد في نسبة 50% الباقية على الحضور أون لاين للتيسير على الطلاب خلال شهر رمضان.جاء ذلك خلال ترأسه لجلسة مجلس الجامعة المنعقدة عن شهر مارس، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدم المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء مختلف الكليات العملية والنظرية.وشدد رئيس الجامعة على ضرورة إلزام كافة أفراد المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية المعلنة والحفاظ على مسافات التباعد وارتداء الكمامات وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصورة دورية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن قرار مجلس الجامعة يأتي بناء على المذكرة المقدمة من مجلس شئون التعليم والطلاب، والذي أوصى كذلك بعقد امتحان استثنائي خلال شهري أبريل ومايو، وذلك للطلاب الذين تقدموا باعتذار رسمي عن أداء بعض مواد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك لإصابتهم بفيروس كورونا مع ضرورة تقديم ما يثبت إيجابية إصابتهم بالفيروس.