رئيس مجلس مدينة الأقصر يستهل مهام عمله باجتماع قيادات

عقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعا، مع رؤساء الأحياء ونوابهم ومسئولي قطاعات النظافة وحملة المعدات والمعدات الثقيلة بمقر مكتبه بديوان عام مجلس مدينة الأقصر.وشدد العميد طارق لطفي، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف جهود أعمال النظافة والارتقاء بكافة الأحياء حفاظًا على المظهر الجمالى والحضارى لمدينة الأقصر، ومنع أى أشكال للمخلفات وتراكمات القمامة التى تضر بالشكل العام للأحياء، مؤكدا أنه يجب أن يؤدي كل مسئول دوره على أكمل وجه من حيث الاهتمام بنظافة الشوارع الرئيسية والجانبية لإظهار المدينة بالمظهر اللائق.كما شدد لطفي، على ضرورة متابعة ملف إزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات على أراض وممتلكات الدولة أولا بأول، نظرا لأهمية هذا الملف طبقا لتعليمات القيادة السياسية وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والعمل بكل حزم للقضاء على مختلف أنواع الإشغالات والتعديات.