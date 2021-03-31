انخفاض الإنتاج الصناعي الياباني بـ2.1% في فبراير
الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:20 ص
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان اليوم الأربعاء إن الإنتاج الصناعي للبلاد انخفض بنسبة 2.1% على أساس شهري معدل موسميا في فبراير.
وكان هذا مخيبا للتوقعات بانخفاض الانتاج الصناعي بنسبة 1.2% فقط بعد تسجيل قفزة بنسبة 4.3% في يناير.
وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.6% في فبراير - بما يتماشى تقريبا مع التوقعات - بعد انخفاضه بنسبة 5.2% على أساس سنوي في الشهر السابق.
وعند إصدار البيانات، أبقت الوزارة على تقييمها للإنتاج الصناعي، قائلة إنه يواصل الانتعاش.
وكان هذا مخيبا للتوقعات بانخفاض الانتاج الصناعي بنسبة 1.2% فقط بعد تسجيل قفزة بنسبة 4.3% في يناير.
وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.6% في فبراير - بما يتماشى تقريبا مع التوقعات - بعد انخفاضه بنسبة 5.2% على أساس سنوي في الشهر السابق.
وعند إصدار البيانات، أبقت الوزارة على تقييمها للإنتاج الصناعي، قائلة إنه يواصل الانتعاش.