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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التشييد والبناء»: زيادة في التنافسية لشركات المقاولات عربيًا وإفريقيا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:05 ص
الدكتور مالك دنقلا
الدكتور مالك دنقلا
علا العلاف
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قال الدكتور مالك دنقلا، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب وعضو التشييد والبناء بمصرين الأفارقة، إن هناك زيادة في التنافسية لشركات المقاولات على المستوى العربي والإفريقي، وذلك يرجع لحجم مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي فإن ازدهارها واستقرارها ينعكس بالضرورة إيجابًا أو سلبًا على الاقتصاد المحلي.

وأشار «دنقلا» في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أنه في حالة وجود بيئة مناسبة لإجراء الأعمال، ودعمٍ حكومي قوي؛فإن شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة ذات الفئات من السابعة حتي الخامسة يزدهر، لذا لابد من تضافر جهود الحكومات مع أصحاب هذه الشركات من أجل مساعدتهم على التطوير وزيادة قدراتهم التنافسية، وهنا تكمن أهمية دور الحكومة كمحدد مساعد لزيادة القدرة التنافسية لقطاع المقاولات عبر السياسات الحكومية، عن طريق زيادة الاستثمارات في برامج التعليم والتدريب وربطها بالسوق،وأيضًا دعم وتشجيع عملية التطوير والابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة، زيادة الامتيازات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير وضع وتنمية السياسات الاقتصادية التي تشجعهم على النمو والتطوير.

وأكد أن لابد من تقديم المشورة بشأن تخطيط الأعمال والتسويق والمحاسبة ومراقبة الجودة وضمانها، للشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على حل المشكلات التكنولوجية وتوفير خدمات التدريب والاستشارات والبحث عن المعرفة وتعزيز الابتكار.

وشدد أيضًا على ضرورة توفير البيئات التنظيمية المواتية وتعزيز فرص الحصول على المهارات اللازمة في جميع مراحل دورة حياة المشروع، لبناء القدرات الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها وتطويرها، فضلاعن تخفيض تكاليف البحوث والتطوير وترسيخ ثقافة التجديد والإيجابية في العمل؛ للسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة باكتساب كفاءات جديدة وتطوير الكفاءات التي لديها بشكلدائم ومستمر.

وقال إن تحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة الأنظف والعمارة الخضراء، ما يُساهم في تخفيض تكاليف التشغيل والحد من التكاليف البيئية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن اكتساب التكنولوجيا الابتكارية المتطورة، بالاضافة أن تحسين جودة التعليم المقاولات في المناهج التعليمية، بمؤسسات التعليم العالي والمعاهد والمدارس.

ولفت إلى ضرورة تطوير نظم اختيار الكفاءات للشركات الصغيرة المتوسطة لتتمكن من تقييم وتشخيص احتياجاتها من الكفاءات، فضلًا عن تشجيع البرامج والخطط القومية التي تهدف إلى ترقية نشر التكنولوجيا بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها علىالتأقلم مع التكنولوجيا.

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