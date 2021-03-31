الكويت تبدي تفاؤلا حذرا حيال تحسن الطلب على النفط
الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:03 ص
وكالاتطباعة
أبدى وزير النفط الكويتي محمد الفارس "تفاؤلا حذرا" اليوم الأربعاء بأن الطلب العالمي على النفط
سيتحسن مع "انتشار توزيع لقاحات كورونا والتعافي التدريجي في نشاط الصناعة".
وقبيل اجتماع مشترك لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين للنفط، قال الوزير إن "ميزان العرض والطلب" في السوق تحسن بشكل كبير نتيجة تخفيضات الإنتاج التي تنفذها المجموعة
المعروفة باسم أوبك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
سيتحسن مع "انتشار توزيع لقاحات كورونا والتعافي التدريجي في نشاط الصناعة".
وقبيل اجتماع مشترك لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين للنفط، قال الوزير إن "ميزان العرض والطلب" في السوق تحسن بشكل كبير نتيجة تخفيضات الإنتاج التي تنفذها المجموعة
المعروفة باسم أوبك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).