الكويت تبدي تفاؤلا حذرا حيال تحسن الطلب على النفط

أبدى وزير النفط الكويتي محمد الفارس "تفاؤلا حذرا" اليوم الأربعاء بأن الطلب العالمي على النفطسيتحسن مع "انتشار توزيع لقاحات كورونا والتعافي التدريجي في نشاط الصناعة".وقبيل اجتماع مشترك لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين للنفط، قال الوزير إن "ميزان العرض والطلب" في السوق تحسن بشكل كبير نتيجة تخفيضات الإنتاج التي تنفذها المجموعةالمعروفة باسم أوبك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).