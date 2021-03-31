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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «صحة الغربية» يتفقد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:03 ص
جريدة الدستور
أحمد فودة
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تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، سير العمل للفرق المتحركة والثابتة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث تم التأكد من تطعيم الأطفال وفقًا للخطة الموضوعة والعمل من منزل لمنزل ووضع العلامات الدالة على التطعيم على جميع المنازل التى بها أطفال وتم تطعيمهم.

وأضاف حميدة، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية، قامت خلال الأيام الثلاث بتحقيق أعلى نسبة من المستهدف لتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بمختلف مدن المحافظة، من المصريين والأجانب المقيمين.

وأكد أن جميع الفرق الطبية تعمل وفق خطة معدة جيدًا بتوجيهات وزيرة الصحة، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة.

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