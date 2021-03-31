عدد الإصابات اليومية بكورونا يتجاوز الألف فى غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من ألف اصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، لأول مرة منذ عدة أشهر، بعدما انخفض عدد المصابين إلى أقل من مائتين في الأسابيع الأخيرة.وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة "فرانس برس" تم تسجيل 1061 إصابة جديدة بنسبة 29 % من العينات التي فحصت والبالغة 3651 عينة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في القطاع".ويرتفع بذلك عدد مصابي كوفيد في القطاع إلى نحو 65500، بينما بلغ عدد الوفيات 610 حالات منذ بداية انتشار الوباء.