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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بالجيزة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:58 ص
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
ريم محمود _ اسراء جمال
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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماه «أكاديمية ومعهد هارفارد سي أس سي للعلوم والتكنولوجيا»، «أكاديمية اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا سابقًا»، والكائن مقرها في سهل حمزة بالهرم في محافظة الجيزة، أمام رنين بجوار فندق جواهر»، وتدعي منح الطلاب شهادات من جامعة هارفارد الأمريكية في عدة مجالات مختلفة، وغير معادلة أو معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ولم تحصل على ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة، فضلًا عن إيهام الطلاب بتأجيل التجنيد.

وأشار التقرير إلى أن المنشأة المسماه أكاديمية ومعهد هارفارد سي أس سي للعلوم والتكنولوجيا، تشغل العديد من المقرات التالية: «النزهة، 46 شارع عثمان بن عفان من شارع جمال عبدالناصر في جسر السويس بمحافظة القاهرة، وفرع السنترال أمام معهد ومركز تدريب تنمية بشرية للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الفيوم، و144 شارع الهرم الرئيسي في الكوم الأخضر بالجيزة، و8 شارع الزهور كوبري عابدين بكرداسة محافظة الجيزة، وعقار رقم 21 شارع محمود صدقي في الدور الأرضي بقسم الشرق محافظة بورسعيد، وعقار محمود يس بشارع المرور القديم في أرض الحرية بني سويف».

وأصدر وزير التعليم العالي، قرارًا بغلق جميع المقرات للمنشأة الوهمية سالفة الذكر، كما قام بمخاطبة المحافظين المختصين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى غلق المنشأة المسماة «هيئة هارفارد ـ إيجي للتدريب الدولي والتحكيم» والكائن مقرها في «10 شارع شاكور ـ مول هندي ـ الدور الرابع ـ نموذج 10 محطة الرمل ـ الإسكندرية»، لقيامها بالاشتراك مع المنشأة المسماة «أكاديمية ومعهد هارفارد سي ـ أس ـ سي للعلوم والتكنولوجيا، أكاديمية ومعهد اليوم الخامس سابقًا» لمنح شهادات أجنبية وهمية مزمع صدورها من جامعة هارفارد الأمريكية وغير معادلة أو معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وتحصيل مبالغ مالية كبيرة من الطلاب بدون وجه حق وإيهام الطلاب بتأجيل التجنيد.

وخاطب وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظ الإسكندرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار بجهود اللجنة في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.

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